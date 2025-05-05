الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط منتصف الشهر الجاري

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط منتصف مايو/مايو الجاري.

موقف الكرملين جاء على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، الذي قال ردا على سؤال للصحفيين “كلا، ليس من المقرر أن يقوم الرئيس بزيارة إلى الشرق الأوسط منتصف مايو”.

من جهة ثانية، قال بيسكوف إن “بوتين يستعد لأسبوع حافل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية 9 مايو، حيث يستعد لاجتماعات ثنائية مع عدد من زعماء الدول إضافة إلى لقاء عدد كبير من الضيوف”، وأضاف أن “مساعد الرئيس يوري أوشاكوف سيتحدث عن كافة التفاصيل وتشكيلة الضيوف القادمين والمفاوضات والاجتماعات التي ستجري مع الرئيس في إحاطة إعلامية يوم الثلاثاء”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في حديث له يوم الأحد بأنه لا يستبعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته للسعودية منتصف الشهر الجاري.

وتابع بيسكوف ردا على سؤال بشأن هذا اللقاء أن “مثل هذا اللقاء هو حديث الساعة وهو ضروري من عدة نواح”، وأكد على “ضرورة الإعداد له على هذا الأساس، وهو ما يتطلب جهودا على مختلف مستويات الخبراء ويتطلب استمرار الاتصالات بين موسكو وواشنطن، وهي قد بدأت ولا تزال مستمرة، ولا توجد تفاصيل محددة حول هذه القضية حتى الآن”.

المصدر: روسيا اليوم