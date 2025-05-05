حزب الله يعزّي بالبابا: وقف إلى جانب لبنان وشعبه في كل المراحل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2025 - 23:44

حزب الله يعزّي بالبابا: وقف إلى جانب لبنان وشعبه في كل المراحل

منذ 50 mins 5 May، 2025
لبنان

زار وفد من حزب الله، ضمّ مسؤول العلاقات المسيحية، محمد الخنسا، والدكتور أحمد مهنا، السفير ‏البابوي في لبنان، باولو بورجيا ، حيث قدم واجب التعزية بوفاة البابا فرنسيس‎.‎

ونوّه الوفد “بمواقف البابا تجاه القضية الفلسطينية ونصرته لها وإدانته للعدوان الإسرائيلي وجرائمه على قطاع ‏غزة، بالإضافة إلى وقوفه إلى جانب لبنان وشعبه في كل المراحل، خاصة الحرب الأخيرة، وإلى دوره في تعزيز ‏الحوار بين الأديان”.

كما تمّ التطرق إلى الأوضاع العامة في لبنان “وضرورة التعاون والحوار بين اللبنانيين لإنجاح العهد في مسيرته نحو ‏الإصلاح ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي اللبنانية وإيقاف الخروقات والاعتداءات المتكررة على ‏لبنان وشعبه وإعادة الأسرى والبدء بإعادة الإعمار”.‏

المصدر: مواقع

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