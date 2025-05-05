غوتيريش: توسيع “إسرائيل” هجماتها في غزة سيؤدي لمزيد من الموت والدمار

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “خطة إسرائيل لتوسيع هجماتها على غزة ستؤدي إلى مزيد من الموت والدمار”.

وأفاد نائب متحدث الأمم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحفي الاثنين أن “غوتيريش حذّر من أن مثل هذه الخطوات من شأنها أن تؤدي حتما إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين ومزيد من الدمار في غزة”، وأضاف “يعتقد الأمين العام أن الأولوية في هذا الوقت الحرج ليست المزيد من القتلى والجرحى المدنيين والدمار، بل إنهاء العنف على الفور”.

وأوضح المتحدث أن “غوتيريش يرى أن الخطة الإسرائيلية لتوسيع هجماتها على غزة مثيرة للقلق”.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، قال رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة متلفزة إن “المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صادق خلال اجتماع مطول الأحد، على توسيع العملية المستمرة في غزة”، مؤكدا العزم على احتلال القطاع المحاصر”

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام