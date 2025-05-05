ماكينة حزب الله في جبل لبنان والشمال تشكر أهالي المنطقة على مساهمتهم الفاعلة في إتمام الانتخابات

تقدمت الماكينة الإنتخابية لحزب الله في منطقة جبل لبنان والشمال، في بيان “بالشكر والتقدير من أهلنا الأوفياء الكرام على مشاركتهم الفاعلة في استحقاق الانتخابات البلدية والإختيارية في كافة القرى والبلدات في أقضية جبيل ، كسروان والمتن الشمالي” .

وباركت الماكينة الانتخابية للمجالس البلدية والاختيارية الجديدة، متمنية لها “التوفيق في مهمة خدمة الناس والمجتمع والعمل على رفع مستوى التنمية”، كما شكرت المجالس السابقة على جهودها وعطائها بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها لبنان على كافة المستويات.

كما توجهت بالشكر، الى جميع العائلات الشريفة والكريمة التي وإن حصل بعض التنافس البلدي والأهلي تبقى مثالا للمجتمع المقاوم الذي واجه كل التحديات، وقالت “الشكر موصول للإخوة والأخوات العاملين والعاملات في الماكينة الانتخابية”. وعاهدت “أهلنا الكرام في منطقة جبل لبنان والشمال أن نبقى إلى جانبهم وفي خدمتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية