وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: على “إسرائيل” وقف عرقلة جهودنا لإيصال الغذاء إلى المدنيين بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 06:50

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: على “إسرائيل” وقف عرقلة جهودنا لإيصال الغذاء إلى المدنيين بغزة

منذ 20 mins 26 April، 2025
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