يديعوت أحرونوت: حرائق الغابات غرب القدس التهمت 12 ألف دونم حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 23:24

يديعوت أحرونوت: حرائق الغابات غرب القدس التهمت 12 ألف دونم حتى الآن

منذ 45 mins 30 April، 2025
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