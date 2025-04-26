المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: طاقمنا لم ير أدلة على استخدام حماس المساعدات كأداة للحفاظ على سلطتها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 03:46

المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: طاقمنا لم ير أدلة على استخدام حماس المساعدات كأداة للحفاظ على سلطتها

منذ 6 mins 26 April، 2025
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