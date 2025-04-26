زيلنسكي: وجهت دبلوماسيينا للعمل بنشاط أكبر من أجل الحصول على رد بشأن منظومات باتريوت للدفاع الجوي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 00:40

زيلنسكي: وجهت دبلوماسيينا للعمل بنشاط أكبر من أجل الحصول على رد بشأن منظومات باتريوت للدفاع الجوي

منذ 18 mins 26 April، 2025
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