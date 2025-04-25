جابر: لدعم لبنان الذي يمرّ بإحدى أخطر الأزمات المالية والإنسانية في تاريخه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 00:10

جابر: لدعم لبنان الذي يمرّ بإحدى أخطر الأزمات المالية والإنسانية في تاريخه

منذ 2 ساعة 24 April، 2025
ياسين جابر
لبنان

شارك وزير المال في الحكومة اللبنانية ياسين جابر يوم الخميس في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان(MENAP)، الذي عقد برئاسة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وخصص لمناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية وآفاق التعاون المستقبلي.

وركز الاجتماع على مستقبل صندوق النقد الدولي، والإصلاحات الضرورية لضمان استمرارية دوره في الاستجابة الفعّالة لاحتياجات أعضائه المتطورة على المستوى العالمي، ونُظم اللقاء تحت عنوان: “الصندوق من أجل المستقبل”، حيث شكّل منصة للحوار المفتوح حول سبل تعزيز دور الصندوق في تقديم المشورة الاقتصادية، والإقراض، وتنمية القدرات.

وفي مداخلته خلال الاجتماع، شدد جابر على “ضرورة تقديم الدعم للبنان، الذي يمرّ بإحدى أخطر الأزمات المالية والإنسانية في تاريخه”، ونوه “بمواقف وزيري مالية السعودية وقطر اللذين أكدا في كلمتيهما على أهمية الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الحرجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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