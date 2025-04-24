جابر وقع على قرض من “البنك الدولي” بقيمة 250 مليون دولار

وقّع وزير المال في الحكومة اللبنانية ياسين جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، قرضاً بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة ملف الكهرباء في لبنان.

ورأى جابر أن “هذا القرض سيشكل دفعاً قوياً لخطوات لبنان في إصلاح قطاع الكهرباء”، وأضاف أنه “منذ سنوات عديدة، كنا ننتظر تعيين الهيئة التنظيمية وتطبيق القانون الذي وُضع منذ فترة طويلة”، وتابع “نحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد”، ولفت الى ان “هذا القانون يُعد إصلاحاً بنيوياً حقيقيا وهذا القرض سيُسهم فعلياً في تمكيننا من المضي قدماً في مسار الإصلاح”.

بدوره، اعتبر كاريه أن “التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك (الدولي) مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع، مدعومة بإصلاحات سياسية تلتزم بها حكومتكم لتحسين جودة الخدمات بسرعة وبطريقة مستدامة ماليا”.

وأوضح كاريه ان “هذا القرض بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان. فبعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفنيّ والتحليليّ، يُعدّ هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) في قطاع الكهرباء في لبنان”.

المصدر: جريدة الاخبار