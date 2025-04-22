مياه الجنوب : انجاز صيانة خطوط الدفع والجر وشبكات التوزيع في دائرتي بنت جبيل والنبطية

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان “قيام فرقها بإنجاز أعمال صيانة لخطوط الدفع والجر كما شبكات التوزيع، لا سيما في القرى والبلدات التي عاد اليها أهلها في دائرتي بنت جبيل و النبطية، وجاءت على الشكل التالي:

في دائرة بنت جبيل، تم صيانة عدة خطوط دفع وجر قطر 6 انش في بنت جبيل، صيانة خط دفع قطر 6 انش من بئر السلوقي الى خزان مجدل سلم، صيانة خط جر قطر 4 انش من خزان مجدل سلم الى حي الساحة، صيانة وتنظيف محطة مركبا، عدة أعمال صيانة على خط جر قطر 50 ملم في حارة الرياحين في بلدة كفرا، صيانة خط جر 75 ملم من الخزان الى حارة الفقعون وآخر 63 ملم الى حارة الحومة في بلدة شقرا، وفك بئر ميس الجبل تمهيداً لأعمال الصيانة فيه. كما قامت فرق المؤسسة التابعة لدائرة بنت جبيل بإلغاء الوصلات المنزلية للمنازل التي دمرت وصيانة الشبكات المتضررة لتأمين التغذية بالمياه للمنازل المسكونة”.

اضافت:” أما في النبطية، فقد قامت فرق المؤسسة بصيانة خط قطر 90 ملم على مفرق وادي الشمالي كما صيانة خطوط حديد دفع وجر قطر 4 انش في عدشيت، صيانة 3 خطوط قطر ١٠ انش فونت في الدوير كما مد خط توزيع قطر ١١٠ملم لحارة مجمع الصباح في شوكين وتركيب مفتاح توزيع قطر 4 انش”.

وختمت:” يذكر أن المؤسسة تواصل تباعا اصلاح وصيانة الاضرار التي طالت منشآتها وشبكاتها خلال العدوان الاسرائيلي، وتصب كامل اهتمامها لتأمين المياه للعائدين الى منازلهم. وقد قامت بصيانة المولدات المتضررة وتأمين أخرى جديدة، اضافة الى تأمين خزانات احتياطية كبيرة سعة 5000 و 10000 ليتر وتوزيعها على كافة البلدات الجنوبية الحدودية، والتي يتم تعبئتها يوميا بواسطة الصهاريج بالتعاون مع منظمة اليونيسيف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام