مياه الجنوب : بدء المرحلة الرابعة من الاستجابة الطارئة لحاجات البلدات الحدودية من خزانات المياه

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان ” بدء المرحلة الرابعة للاستجابة الطارئة لحاجة القرى والبلدات الحدودية من خزانات المياه الكبيرة سعة 5000 ليتر وقد قامت فرقها بتركيب عدد اضافي منها بواقع خزانين لكل من البلدات التالية:

عدشيت القصير، علمان، القصير، القوزح، بيت ياحون، كونين و ياطر، و 3 خزانات لكل من مارون الراس و عيتا الشعب، كما وضعت 4 خزانات لبلدة مجدل سلم، وقد تم توزيعها وتركيبها في الاحياء لتأمين المياه للمواطنين العائدين اليها، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومنظمة اوكسفام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام