مياه الجنوب : بدء المرحلة الرابعة من الاستجابة الطارئة لحاجات البلدات الحدودية من خزانات المياه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2025 - 15:20

مياه الجنوب : بدء المرحلة الرابعة من الاستجابة الطارئة لحاجات البلدات الحدودية من خزانات المياه

منذ 2 ساعة 24 March، 2025
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
لبنان

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان ” بدء المرحلة الرابعة للاستجابة الطارئة لحاجة القرى والبلدات الحدودية من خزانات المياه الكبيرة سعة 5000 ليتر وقد قامت فرقها بتركيب عدد اضافي منها بواقع خزانين لكل من البلدات التالية:

عدشيت القصير، علمان، القصير، القوزح، بيت ياحون، كونين و ياطر، و 3 خزانات لكل من مارون الراس و عيتا الشعب، كما وضعت 4 خزانات لبلدة مجدل سلم، وقد تم توزيعها وتركيبها في الاحياء لتأمين المياه للمواطنين العائدين اليها، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومنظمة اوكسفام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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