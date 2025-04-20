مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشن سلسلة غارات على اقليم التفاح “مليتا- جبل صافي-سجد” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 16:32

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشن سلسلة غارات على اقليم التفاح “مليتا- جبل صافي-سجد”

منذ 20 mins 20 April، 2025
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