وكالة الأونروا: إمدادات الغذاء والدواء والوقود والخيام تتكدس عند معابر قطاع غزة بعد أن منعت “إسرائيل” دخولها منذ 7 أسابيع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 04:12

وكالة الأونروا: إمدادات الغذاء والدواء والوقود والخيام تتكدس عند معابر قطاع غزة بعد أن منعت “إسرائيل” دخولها منذ 7 أسابيع

منذ 29 mins 20 April، 2025
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