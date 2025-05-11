العدو الاسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2025 - 00:20

العدو الاسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة

منذ 47 mins 10 May، 2025
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