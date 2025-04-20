المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الكيانات الدولية المختصة مطالبة بفتح تحقيق فوري ومستقل في الهجوم على ميناء “رأس عيسى” واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة وضمان إنصاف الضحايا وعائلاتهم – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 04:12

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الكيانات الدولية المختصة مطالبة بفتح تحقيق فوري ومستقل في الهجوم على ميناء “رأس عيسى” واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة وضمان إنصاف الضحايا وعائلاتهم

منذ 1 ساعة 20 April، 2025
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