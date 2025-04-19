واشنطن بوست عن مصادر: ويتكوف قدم إطارا به تنازلات كثيرة لموسكو بشأن قضايا أمنية ما دفع كييف وأوروبا لرفضه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 02:00

واشنطن بوست عن مصادر: ويتكوف قدم إطارا به تنازلات كثيرة لموسكو بشأن قضايا أمنية ما دفع كييف وأوروبا لرفضه

منذ 1 ساعة 19 April، 2025
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