الامام الخامنئي: أن يتعاون الأشقاء في المنطقة أفضل بكثير من الاعتماد على الآخرين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2025 - 19:08

الامام الخامنئي: أن يتعاون الأشقاء في المنطقة أفضل بكثير من الاعتماد على الآخرين

منذ 1 ساعة 17 April، 2025
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