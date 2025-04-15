الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا بقصف مقر قيادي في سومي شرق البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها يوم الاثنين “توجيه ضربة بصاروخي إسكندر لمقر اجتماع قادة قوات سيفيرسك” التكتيكية الأوكرانية بمدينة سومي شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 عسكريا اجتمعوا هناك”.

وقالت الوزارة إن “قواتنا استهدفت يوم الأحد بصاروخي إسكندر موقعا لقيادة القوات التكتيكية العملياتية الأوكرانية في سومي خلال اجتماعها ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 ضابطا”، وتابعت ان “قوات كييف تواصل استخدام المدنيين دروعا بشرية بتنظيم عملياتها العسكرية وسط الأحياء السكنية”.

واشارت الوزارة الى ان “القوات الروسية في مختلف الجبهات تعزز مواقعها وتقدمها وتكبد القوات الاوكرانية المزيد من الخسائر في الارواح والعتاد وتدمر الكثير من الآليات والمدرعات ومستودعات الاسلحة والذخيرة المختلفة”، وتابعت “تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية ومخازن الذخيرة ولوجستيات قوات اوكرانيا، كما تم إسقاط 3 قنابل جوية جادم و3 صواريخ هيمارس أمريكية، بالاضافة الى إسقاط 227 مسيرة أوكرانية”.

المصدر: روسيا اليوم