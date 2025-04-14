ترامب: زيلينسكي والمحتال بايدن قاما بعمل فظيع بالسماح ببدء الحرب في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “ما يجري في أوكرانيا هو حرب بايدن وليست حربي”، مشيرا إلى أن “فلاديمير زيلينسكي وجو بايدن قاما بعمل فظيع للغاية بـ”السماح لهذه المهزلة بالبدء”.

وأضاف ترامب “لقد وصلتُ إلى الرئاسة للتو ولمدة أربع سنوات خلال فترة ولايتي، لم أجد أي مشكلة في منع حدوثها”، وتابع “كان الرئيس فلاديمير بوتين، والجميع، يحترمون رئيسكم ولم يكن لي أي علاقة بهذه الحرب، لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار”.

وتابع ترامب “لو لم تكن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مزورة، وقد كانت كذلك، من نواحٍ عديدة، لما حدثت تلك الحرب المروعة أبدا”، وشدد على أن “زيلينسكي والمحتال جو بايدن قاما بعمل فظيع للغاية في السماح لهذه المهزلة بالبدء”، واعتبر انه “كانت هناك العديد من الطرق لمنعها من البدء على الإطلاق، لكن هذا أصبح من الماضي والآن علينا أن نوقفها وبسرعة”.

المصدر: روسيا اليوم