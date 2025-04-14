الرئيس الصيني: نحتاج إلى ضخ المزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم فوضوي ومتشابك و لا رابح في أي حرب تجارية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2025 - 08:22

الرئيس الصيني: نحتاج إلى ضخ المزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم فوضوي ومتشابك و لا رابح في أي حرب تجارية

منذ 43 mins 14 April، 2025
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