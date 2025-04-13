الجيش اللبناني: ضبط شاحنة محملة بمعدات لتصنيع الكبتاغون مهربة من سوريا الى لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها يوم الاحد عن ضبط شاحنة محمّلة بمعدات لتصنيع الكبتاغون ومواد أولية تُستخدم في صناعة المخدرات، جميعها معدّة للتهريب من سوريا الى لبنان.

وقال البيان إنه “بتاريخ 12 /4 /2025، نتيجة المتابعة الأمنية والرصد، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة حرف السماقة – الهرمل، شاحنة محمّلة بمعدات لتصنيع الكبتاغون، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم في صناعة المخدرات، جميعها معدّة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية”، وتابع “سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر المتابعة لتوقيف المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام