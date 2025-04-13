الجيش اللبناني: ضبط شاحنة محملة بمعدات لتصنيع الكبتاغون مهربة من سوريا الى لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2025 - 13:10

الجيش اللبناني: ضبط شاحنة محملة بمعدات لتصنيع الكبتاغون مهربة من سوريا الى لبنان

منذ 26 mins 13 April، 2025
الجيش اللبناني
لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها يوم الاحد عن ضبط شاحنة محمّلة بمعدات لتصنيع الكبتاغون ومواد أولية تُستخدم في صناعة المخدرات، جميعها معدّة للتهريب من سوريا الى لبنان.

وقال البيان إنه “بتاريخ 12 /4 /2025، نتيجة المتابعة الأمنية والرصد، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة حرف السماقة – الهرمل، شاحنة محمّلة بمعدات لتصنيع الكبتاغون، بالإضافة إلى مواد أولية تُستخدم في صناعة المخدرات، جميعها معدّة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية”، وتابع “سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر المتابعة لتوقيف المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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