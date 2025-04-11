أحمد الحريري: لإجبار العدو الاسرائيلي على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرارات الدولية

أكد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” في لبنان أحمد الحريري في كلمة له خلال مشاركته في الخلوة التنظيمية لمكتب “الليبرالية الدولية” في المانيا على “ضرورة تطبيق القرار الدولي ١٧٠١ بكل مندرجاته وواجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إجبار العدو الاسرائيلي على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرارات الدولية والانسحاب من النقاط الخمس في جنوب لبنان وبذل كل الجهود الديبلوماسية اللازمة لنزع كل الذرائع لمنع تجدد الحرب”.

وشدد الحريري على “الوقوف بجانب أهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون أبشع حرب إبادة في التاريخ الحديث والتمسك بكل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني البطل، وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة”، ولفت الى “مسؤولية المجتمع الدولي في وقف حرب الإبادة المستمرة بحق أهلنا في غزة وفلسطين المحتلة”، وقال “ما نشهده يفوق أي وصف، وجريمة بحق الإنسانية جمعاء وما يقوم به العدو الإسرائيلي في فلسطين والمنطقة من إجرام واستيطان خطير جدا على سلام واستقرار الشرق الأوسط ومن شأنه تغذية التطرف وإبقاء المنطقة في حال صراع وحروب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام