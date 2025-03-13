العدو الإسرائيلي يجدد خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار 1701

جدد العدو الإسرائيلي مساء يوم الخميس خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وبالتالي للقرار الدولي رقم 1701، وانتهك السيادة اللبنانية، حيث نفذ طيران العدو غارات على منطقة جنتا في البقاع (شرق لبنان).

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل قناة المنار بأن “طائرات العدو الصهيوني نفذت ثلاث غارات على منطقة الشعرة شرقي جنتا في البقاع”.

من جهتها، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن “سلسلة غارات صهيونية معادية استهدفت جرود قوسايا ومحلة الشعرة – جنتا في السلسلة الشرقية”.

وذكر مراسل المنار أن “الطيران الحربي الإسرائيلي حلق مساء الخميس للمرة الثانية على علو منخفض فوق منطقة البقاع”.

من جهة أخرى، أشار مراسل المنار إلى أن “قوات العدو ألقت قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات كفرشوبا في جنوب لبنان”، ولفت إلى أن “محلقات صهيونية معادية جابت سماء منطقة الوزاني وعين عرب في الجنوب”.

يُذكر أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية تثير العديد من التساؤلات حول دور اللجنة الدولية المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل تفلت العدو الإسرائيلي المتمادي من التزاماته، وعدم قيام الدول الراعية للاتفاق، أي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، بأي جهد للضغط على العدو لوقف انتهاكاته.

المصدر: موقع المنار