أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها يوم الخميس “تحرير بلدة جورافكا بمقاطعة سومي المحاذية لكورسك الروسية شمال شرق أوكرانيا واستمرار تقدم القوات الروسية هناك وبلوغ خسائر جيش زيلينسكي في كورسك 73410 أفراد”.

وقال البيان “حررت قوات الشمال الروسية بلدة جورافكا في مقاطعة سومي”، وتابع “كما تواصل قوات الشمال القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات غورنال أوليشنيا على أطراف مقاطعة كورسك”.

ولفت البيان الى ان “القوات الروسية وجّهت ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في قرى وبلدات باسوفكا، بلوفودي، فاراتشينو، فلاديميروفكا، فودولاغي، جورافكا، لوكنيا، ومارينو، ميروبولي، موغريتسا، سادكي، يوناكوفكا في مقاطعة سومي”.

واكد الليان ان “خسائر قوات كييف بلغت خلال 24 ساعة 420 فردا، و3 مدرعات و12 سيارة و4 مدافع ومربضين لإطلاق المسيرات”، واضاف “كما بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي أكثر من 73410 عسكريين، و405 دبابات وآلاف المدرعات والسيارات، ومئات محطات الرادار والحرب الإلكترونية، و601 مدفع وغيرها من الأسلحة”.

المصدر: روسيا اليوم