وفد من المكتب الزراعي في “المردة” زار ضريح السيد نصرالله وأكد عمق العلاقة مع حزب الله

زار وفد من المكتب الزراعي في تيار “المردة” برئاسة عادل عويس، مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله، ووضع إكليلا من الورد على الضريح، تقديرا لتضحياته ودوره في مسيرة المقاومة.

وكان في استقبال الوفد معاون مسؤول وحدة النقابات والعمال في “حزب الله” حسن سيف الدين ومعاون مسؤول الوحدة في جبل لبنان والشمال علي تامر.

وقال عويس: “في الحقيقة، لا يمكننا أن نزور بيروت دون التوجه إلى ضريح السيد حسن نصرالله. نحن اليوم، كمكتب زراعي في تيار المردة، أتينا لنؤكد على العلاقة المتينة التي تربطنا بحزب الله، خصوصا في ما يتعلق بالهيئات الزراعية. هناك تنسيق دائم وتام بيننا وبين الكوادر المعنية في بيروت، ومن الطبيعي أن نقف إلى جانب المقاومة التي قدّمت الكثير من التضحيات في سبيل الوطن”.

بدوره، رحّب سيف الدين بالوفد، مثمنا هذه “الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الوطنية والتكامل بين القوى السياسية والمقاومة”، مؤكدا أن “الحفاظ على التواصل والتنسيق بين مختلف المكوّنات اللبنانية، خصوصا في القطاعات الحيوية كالمجال الزراعي، يشكل ركيزة أساسية في صون السيادة وبناء اقتصاد مقاوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام