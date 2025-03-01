تواصل وفود المحبين من لبنان وخارجه لزيارة المرقد الشريف للسيد حسن نصر الله

يواصل مرقد سيد شهداء الأمة، السيد حسن نصر الله، عند طريق المطار، استقبال محبيه من داخل لبنان وخارجه. كما تستمر وفود الزائرين في التوافد إلى هذا المكان، حيث ستقام فعالية خاصة بكشافة الإمام المهدي، يتخللها أداء نشيد “سلام يا مهدي”، العزيز على قلب سماحة السيد الشهيد، إضافة إلى إحياء ذكرى الشهيد الهاشمي، السيد هاشم صفي الدين.

وستشارك أفواج من كشافة الإمام المهدي – مفوضية بيروت في هذه الفعالية، إلى جانب العديد من الأنشطة الأخرى التي تنظمها الجمعية.

من المتوقع أن يشارك 780 فوجًا من الإخوة والأخوات في هذه الفعاليات، وقد استُهلّت الأنشطة اليوم بفعالية تنظمها مفوضية بيروت، تتضمن أداء نشيد “سلام يا مهدي” بصوت السيد علي حجازي.

كما يُتوقع أن يشارك حوالي 6000 عنصر كشفي من مختلف الفئات في هذه الأنشطة.

وخلال شهر رمضان المبارك، ستُقام في المرقد الشريف العديد من الأنشطة الدينية.

المصدر: موقع المنار