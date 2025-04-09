سلام عرض ومبعوث الرئيس الفرنسي التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار جراء العدوان الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 9 2025 - 13:40

سلام عرض ومبعوث الرئيس الفرنسي التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار جراء العدوان الاسرائيلي

منذ 1 ساعة 9 April، 2025
نواف سلام
لبنان

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يوم الاربعاء “المستشار الاقتصادي ومبعوث الرئيس الفرنسي الى لبنان” جاك دو لا جوجيه على رأس وفد، وتناول البحث التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار جراء العدوان الاسرائيلي، الذي تنوي فرنسا استضافته هذه السنة.

وشدد سلام على”أهمية انعقاد هذا المؤتمر في أقرب وقت ممكن”، كما تم خلال اللقاء البحث في الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان والخطوات الاصلاحية التي باشرت الحكومة بإجرائها .

من جهة ثانية، استقبل سلام رجل الاعمال الكويتي السيد بدر الخرافي وتناول البحث الفرص الاستثمارية في لبنان بمختلف القطاعات في ضوء الخطوات التي بدأت الحكومة بتوفيرها لتشجيع وجذب الاستثمارات.

ونوه سلام “بالعلاقات الأخوية والمميزة بين لبنان والكويت وشعبيهما”.

وكان سلام قد استقبل نائب رئيس “مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان” نجاد فارس.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة