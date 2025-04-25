سلام عزى بالبابا: لبنان خسر سندا متينا والعالم خسر رجل المحبة والسلام

زار رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام صباح يوم الجمعة السفارة البابوية في حريصا، حيث قدّم التعازي إلى السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا بوفاة قداسة البابا فرنسيس.

وقد دوّن سلام كلمة في سجل التعازي، حيث قال “برحيل الحبر الأعظم، البابا فرنسيس، يخسر لبنان سندا متينا ويخسر العالم رجل المحبة والسلام، نصير الفقراء والمهمشين، المعروف بتواضعه وقربه من الناس، هو الذي وقف دوما إلى جانب لبنان ولطالما صلى له ورغب بزيارته”، وتابع “كيف ننسى زياراته إلى أقاصي الأرض دفاعاً عن الأخوّة الحقيقية وتكريس الحوار بين الأديان، وهو ما للبنان ميزة وقدرة وفرادة بأن يكون أرضاً وأهلاً لهذا الحوار”.

من جهة ثانية، زار سلام بكركي حيث اطمأن إلى صحة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد العملية الجراحية التي أُجريت له ، متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام