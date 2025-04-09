رسامني: الأمن في مرفأ بيروت ممسوك ولا نقبل بأي كلام إعلامي يشكك بذلك

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في الحكومة اللبنانية فايز رسامني من مرفأ بيروت يوم الاربعاء أن “الأمن في المرفأ ممسوك بيد من حديد ولا نقبل بأي كلام اعلامي يشكك بذلك”.

وقال رسامني “سنعمل في المرفأ بالقوة نفسها التي عملنا بها في المطار وقد طلبت تعزيز المراقبة في المرفأ وتشديدها”، وأضاف “لن نسمح بالتشكيك بقدرة تشغيل المرفأ ولن نسمح بالكلام الذي صدر بالأمس وإذا في شي اعطونا أي دليل”.

واعتبر رسامني أن “الموضوع الأمني مهمّ وفي سلّم الأولويّات وعلينا العمل على تحديد قانونيّة المرفأ ومجلس إدارته وإعادة النظر في القوانين وتعديلها وتفعيلها واللجنة الموقّتة ستطلعني على كل الأمور التي يجب العمل عليها وسنطورها”، ولفت إلى أن “هناك تضاربًا في صلاحيات الأجهزة المسؤولة عن أمن مرفأ بيروت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام