رسامني: أمن المطار أولوية وننفذ خطة متكاملة لتعزيز أمن المرفأ

قال وزير الاشغال العامة والنقل في الحكومة اللبنانية فايز رسامني إن “أمن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هو أولوية وطنية والإجراءات الأمنية القائمة تُدار حصرا من قبل الأجهزة اللبنانية المختصة”.

واضاف رسامني في حديث له يوم الاثنين “أما في المطار، فقد تم اتخاذ سلسلة إجراءات صارمة عززت من الرقابة والتفتيش، بالتعاون الوثيق بين جهاز أمن المطار والجهات الجمركية. كما أن خطتنا المقبلة تتضمن تزويد المطار بتكنولوجيا متقدمة لدعم العنصر البشري وتعزز الرقابة الآلية، ما يُسهم في منع أي محاولات تهريب”.

وعن مرفأ بيروت، لفت رسامني الى انه “ينفذ حاليا وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، خطة متكاملة لتعزيز أمن مرفأ بيروت”، وتابع “تتضمن الخطة تجهيزات تفتيش متطورة (سكانر) والمتابعة قائمة والتنسيق مع الجيش والجمارك فعّال وأي خلل تتم معالجته وفق الأصول القانونية والإدارية”.

وفي ما يتعلق بإعادة الإعمار، قال رسامني “إنها عملية وطنية شاملة تتطلب تنسيقا بين مختلف الجهات المعنية، لا سيما على مستوى رئاسة الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار”. وتابع “من جهتنا كوزارة، نحن على جهوزية تامة للمساهمة في أي خطة متكاملة تُقر على المستوى الوطني ونضع خبراتنا الفنية بتصرف الدولة لدعم مسار النهوض وإعادة البناء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام