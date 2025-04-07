العميد سريع: الجرائم لن تزيد اليمنيين الا صموداً وتمسكاً بموقفهم الثابت المساند للشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2025 - 19:52

العميد سريع: الجرائم لن تزيد اليمنيين الا صموداً وتمسكاً بموقفهم الثابت المساند للشعب الفلسطيني

منذ 14 mins 7 April، 2025
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