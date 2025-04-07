ناصر الدين بحث مع وفد من البنك الدولي في استكمال المشاريع المشتركة

إستقبل وزير الصحة العامة في الحكومة اللبنانية ركان ناصر الدين يوم الاثنين وفدا من البنك الدولي ضم المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فاديا سعادة ومسؤولة الشؤون الإجتماعية وتطوير قدرات الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط رجاء بن تاويت قطان.

وتم التأكيد على استمرار التعاون حيث تناول البحث استكمال المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها ولا سيما مشروعي الرعاية الصحية الأولية الذي يستهدف العائلات الأكثر فقرًا وتأهيل المستشفيات الحكومية.

وأكد الوزير ناصر الدين “الاهتمام اشلذي توليه الوزارة لهذين المشروعين كونهما يسهمان في تأمين الرعاية الصحية للمواطنين من جهة وتطوير القطاع الصحي من جهة ثانية”، ولفت إلى “السعي الجدي للإسراع في إنجازهما بالإمكانات المتاحة، إضافة إلى تنفيذ سائر المشاريع المشتركة مع البنك الدولي والتي تسهم في تنمية وتطوير النظام الصحي”.

بدورها أكدت ممثلة البنك الدولي “وقوف البنك إلى جانب لبنان ووزارة الصحة العامة والإستعداد للتسريع بالإجراءات التنفيذية لتحقيق المصلحة العامة”.

من جهة ثانية، وقع ناصر الدين مع ممثل اليونيسف بالإنابة في لبنان أكيل أيارهو على الخطة السنوية للتعاون الثنائي وما تشتمل عليه من مشاريع في المجال الصحي، وأبرزها تعزيز الرعاية الصحية الأولية، برنامج التحصين، دعم أقسام حديثي الولادة في المستشفيات الحكومية، الصحة المدرسية والصحة النفسية والحماية الإجتماعية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام