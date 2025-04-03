سلام: لتوفير كل الشروط اللازمة لتنشيط السياحة والتحضير لموسم الاصطياف

اكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على “وجوب توفير كل الشروط اللازمة لتنشيط السياحة والتحضير لموسم الاصطياف، وذلك بدءا بتعزيز الأمن عبر تكثيف الاجراءات الأمنية وتشديدها، انطلاقاً من المطار وطريقه إلى قلب العاصمة وامتداداً على طول الاراضي اللبنانية”.

كلام سلام جاء يوم الخميس خلال ترؤسه اجتماعا ضم وزراء السياحة، الدفاع، الداخلية، الأشغال العامة والنقل للبحث بموضوع تنشيط السياحة، وشدد سلام على “أهمية تفعيل عمل الشرطة السياحية، والمفتشين السياحيين”.

وسوف يُستأنف الاجتماع في الأسبوع المقبل للبحث في إنشاء “غرفة عمليات سياحية” على أن يسبقه اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص، ولا سيما مع “شركة طيران الشرق الأوسط” والهيئات الاقتصادية، وخصوصاً أصحاب الفنادق والمطاعم، بحضور وزيرة السياحة ووزير الاقتصاد.

كما إطّلع سلام من وزير العدل عادل نصار على نتائج الاجتماع القضائي الأمني الذي عقد في وزارة الداخلية، وتقرر فيه تفعيل المحاكمات وتسريع إصدار الأحكام، واتخاذ المزيد من الإجراءات المتناسبة مع القانون، لتخفيض أعداد الموقوفين من دون محاكمة، التزاماً بتعهدات الحكومة خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري.

وشدد سلام على “ضرورة ضمان الحقوق الإنسانية لجميع المساجين، ولا سيما رفع الظلم عن الذين لم يخضعوا للمحاكمة بعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام