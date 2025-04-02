أهالي الدوير شيعوا الشهيدين الشقيقين أحمد وهيام محمود

شيع أهالي بلدة الدوير الجنوبية يوم الاربعاء الشهيدين الشقيقين احمد وهيام محمد محمود اللذين ارتقيا في العدوان الجوي الاسرائيلي الذي استهدف حي ماضي في الضاحية الجنوبية فجر الثلاثاء.

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتين للهيئة الصحية الاسلامية الجثمانين من مستشفى الشيخ راغب حرب، في موكب سيار الى مفرق الشرقية في الدوير، حيث كان في استقبالهما حشد من المواطنين الذين حملوا النعشين وقد لفا بالعلم اللبناني، على الاكف، وساروا في موكب مهيب وحاشد ، يتقدمه حملة الاعلام اللبنانية وصور للشهيدين محمود والفرقة الموسيقية في كشافة الامام المهدي، وشارك في التشييع ممثلين عن حزب الله وحركة امل والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وعلماء دين.

وجاب موكب التشييع شوارع البلدة، ورددت خلاله هتافات “الموت لاسرائيل”، وصولا الى النادي الحسيني حيث أم امام بلدة الدوير السيد كاظم ابراهيم الصلاة على الجثمانين ليوارا الثرى في جبانة البلدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام