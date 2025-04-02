بدء إزالة آثار العدوان الأخير على الضاحية… وتشييع الشهداء عصر اليوم

بدأت عملية إزالة آثار العدوان الصهيوني الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر أمس الثلاثاء، والكشف على الأضرار، ومن أمام المبنى المستهدف في حي ماضي معنا مراسل المنار علي برو.

هذا وأدّت غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية الى استشهاد 4 أربعة أشخاص بينهم سيدة. كما أدَّت الى إصابة سبعة آخرين بجروح.

وزفّ حزب الله الشهيدين السعيدين القائد حسن علي بدير (الحاج ربيع) ونجله علي حسن بدير (جواد) الذين ارتقيا في الغارة الصهيونية على الضاحية. ودعا الحزب جمهور المقاومة الى المشاركة في تشييعهما، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم في روضة الحوراء زينب في الغبيري على ان تبدأ مراسم استقبال المعزين والمباركين عند الساعة الثالثة في خيمة الحوارء زينب عليها السلام.

كما نعت بلدة الدوير الجنوبية اثنين من أبنائها ارتقيا في العدوان الصهيوني الغادر على الضاحية الجنوبية هما الشهيدان أحمد محمد محمود وشقيقته هيام محمد محمود، في حين ترقد والدتهما ايمان في المستشفى جراء اصابتها بجراح جراء العدوان.

المصدر: قناة المنار