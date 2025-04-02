حماس: صمت المجتمع الدولي يشجّع “إسرائيل” على مواصلة سياسات القتل والتجويع والحصار

حمّلت حركة حماس “المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولية التقاعس والتخاذل عن القيام بواجباته الإنسانية والقانونية تجاه أزمة الغذاء وسياسة التجويع الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة”.

وقالت حماس في بيان لها مساء يوم الثلاثاء “يواصل الاحتلال الصهيوني تنفيذ سياسة تجويع ممنهجة ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، حيث صعّد العدو منذ 2 مارس/ آذار عدوانه، بإغلاق المعابر ومنع دخول الماء والغذاء والدواء والإمدادات الطبية”، وأكدت أن “الإغلاق الكامل لمعابر غزة يمثل جريمة حرب موصوفة، تُرتكب بدم بارد أمام أعين العالم وصمته المريب”.

ولفتت حماس إلى ان “التجويع أصبح سلاحاً مباشراً في الحرب الوحشية، التي تستهدف الإنسان الفلسطيني في حياته وكرامته وصموده”، وأشارت إلى “إعلان المخابز توقفها عن العمل نهائيًا، بعد نفاد الدقيق بالكامل من قطاع غزة”، وأضافت أن “قطاع غزة دخل فعلياً مرحلة المجاعة، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث وجريمة تمثل تصعيداً خطيراً لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بلا رادع أو حساب”.

وشددت حماس على أن “صمت المجتمع الدولي يشجّع الاحتلال على مواصلة سياسات القتل والتجويع والحصار”، وحملت “الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجريمة، وعن التبعات الإنسانية الكارثية التي تزداد كل ساعة”، كما حمّلت “المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولية التقاعس والتخاذل عن القيام بواجباته الإنسانية والقانونية”، ودعت “الأمة العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لإنقاذ غزة من المجاعة والهلاك”.

كما دعت الحركة “الشعوب الحرة وأحرار العالم إلى التحرك الفوري لكسر الحصار الظالم وإنقاذ أكثر من مليوني إنسان”، وطالبت “بفتح المعابر فوراً، وتوفير الماء والغذاء والدواء ومقومات الصمود لأهلنا في قطاع غزة”، وشددت على أن “التصدي للعدوان الإسرائيلي الوحشي واجب إنساني وأخلاقي وقومي لا يقبل التأجيل أو التخاذل”.

المصدر: المركز الفلسطين للإعلام