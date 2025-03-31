نتنياهو يمثل للمرة العشرين أمام المحكمة في قضايا فساد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2025 - 13:46

نتنياهو يمثل للمرة العشرين أمام المحكمة في قضايا فساد

منذ 18 mins 31 March، 2025
نتنياهو
عربي وإقليمي - كيان العدو

مثل رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، في جلسة تعد العشرين منذ بدء المحاكمة في 10 كانون الأول 2024.

وتجري المحكمة جلساتها مرتين أسبوعياً لسماع دفاعات نتنياهو في ثلاث قضايا فساد رئيسية تلاحقه منذ عام 2020.

وتتعلق القضية الأولى (الملف 1000) بحصول نتنياهو وعائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم، بينما تتناول الثانية (الملف 2000) اتهاماته بالتوصل لاتفاق مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما القضية الثالثة والأخطر (الملف 4000) فتركز على اتهامات بتقديم مزايا لمالك موقع “واللا” الإخباري مقابل تغطية مؤيدة.

وقد قدمت لائحة الاتهامات في تشرين الثاني 2019 من قبل المستشار القضائي السابق أفيخاي مندلبليت.

وما زالت المحاكمة التي بدأت عام 2020 مستمرة حتى الآن، بينما ينفي نتنياهو جميع التهم ويدعي أنها جزء من “حملة سياسية تستهدف إسقاطه”.

المصدر: يونيوز

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