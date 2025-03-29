السيد الحوثي: الولايات المتحدة فاشلة ولن تؤثر في عملياتنا البحرية وضد كيان العدو الاسرائيلي

أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ان “الولايات المتحدة فاشلة ولن تؤثر على عمليات اليمن العسكرية في البحر أو بالقصف الصاروخي للكيان الإسرائيلي”. وشدد على “فشل التصعيد الأميركي في التأثير على العمليات اليمنية وموقف الشعب اليمني”.

وأوضح السيد الحوثي في كلمته يوم الجمعة بمناسبة “يوم القدس العالمي” ان “الجولة التصعيدية الأميركية ضد صنعاء جاءت لتهيئة مرحلة جديدة للاستفراد بالشعب الفلسطيني”، وقال إن “واشنطن تسعى إلى الضغط على كل من ساندوا القضية الفلسطينية، وتسعى أيضاً إلى ممارسة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني والتهديد عسكريا”.

وشدد السيد الحوثي على أن “موقف الشعب اليمني هو موقف ثابت”، وأعلن أنّ “عمليات القصف إلى كيان العدو الاسرائيلي مستمرة”، وأشار الى ان “الاحتلال الإسرائيلي متذمر من عدم قدرة الولايات المتحدة على منعها”.

المصدر: موقع المنار