السيد الحوثي: عمليات الإسناد مستمرة.. والعدوان الأميركي لم ولن يضعف قدراتنا العسكرية

أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ان “مواجهة المشروع الأميركي-الإسرائيلي واجب مشترك ويتناول مواضيع المنطقة من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق”، ونوه “بصمود الشعب الفلسطيني بمواجهة العدوان الصهيوني”.

وقال السيد الحوثي في كلمة متلفزة له يوم الخميس إن “الأميركي لم يتمكّن ولن يتمكّن من إضعاف قدراتنا العسكرية”، واضاف ان “العدوان الأميركي يسهم في تطويرها أكثر فأكثر”، وتابع “الأميركي لن يضعف الوضع العسكري في اليمن لأنه وضع متين يستند إلى أسس إيمانية وإلى جذور عميقة جدا”، واشار الى ان “العدو الأميركي يحاول أن يضغط بكل ما يستطيع للتأثير على مستوى الموقف اليمني رسمياً وشعبياً ولذلك شنّ جولة جديدة من العدوان على بلدنا، ويستهدف الأعيان المدنية”، وشدد على أن “الموقف اليمني له تأثير اقتصادي وأمني وعسكري واستراتيجي على العدو الإسرائيلي وهذه حالة مقلقة جداً للأعداء”.

واكد السيد الحوثي ان “عمليات الإسناد مستمرة سواء بعمليات القصف الصاروخي والمسيّرات إلى فلسطين المحتلة أو في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر”، واشار الى ان “جبهة الإسناد اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس هي جبهة فاعلة وستبقى كذلك ومؤثّرة بشكل تصاعدي، ولفت الى ان “العدوان الأميركي فاشل وسيبقى فاشلاً”.

وأشار السيد الحوثي إلى أن “المسارات العسكرية مسارات قوية وفعّالة وهناك نجاح تامّ في منع الملاحة الإسرائيلية”، واضاف ان “ميناء إيلات لا يزال مهجوراً ولم يعد بإمكان العدو الإسرائيلي أن يستفيد منه وهذا نصر عظيم لفاعلية الموقف اليمني”.

هذا وأكد السيد الحوثي أن “الشعب الفلسطيني يواجه مظلومية رهيبة جدا، تتجلى في القتل والتجويع والمعاناة على مختلف الصعد”، وشدد على أن “حجم المأساة في قطاع غزة يُضاعف من المسؤولية الواقعة على عاتق الجميع”، وأشاد “بصمود الشعب الفلسطيني بمواجهة العدوان الصهيوني والحصار المفروض على قطاع غزة”.

المصدر: موقع انصار الله