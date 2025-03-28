النائب رعد: من تسوقه اوهامه لافتراض ان المقاومة قد صارت من الماضي عليه ان يحذر سكرة السلطة المؤقتة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 19:24

النائب رعد: من تسوقه اوهامه لافتراض ان المقاومة قد صارت من الماضي عليه ان يحذر سكرة السلطة المؤقتة

منذ 2 ساعة 28 March، 2025
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