النائب رعد: الحكومات هي التي تصير من الماضي اما المعادلات التي يرسمها الشهداء فتخلد الى ما بعد التاريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 17:52

النائب رعد: الحكومات هي التي تصير من الماضي اما المعادلات التي يرسمها الشهداء فتخلد الى ما بعد التاريخ

منذ 13 mins 28 March، 2025
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