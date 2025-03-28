وزير التربية تابعت عملية إخلاء المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة في الضاحية الجنوبية

تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بصورة فورية مع المديريات العامة والوحدات الإدارية في الوزارة ورئيس الجامعة اللبنانية، عملية إخلاء المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة في الضاحية الجنوبية والحدث من المتعلمين والمعلمين، بعد التهديد الاسرائيلي بقصف هذه المناطق، وتم التأكد من إخلاء المؤسسات التربوية والجامعة اللبنانية.

وأكدت الوزيرة ان التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية سوف يبقى مستمرا من خلال لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية، التي تنعقد في السراي الحكومي لمواكبة التطورات .

المصدر: مواقع