وزير التربية تابعت عملية إخلاء المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة في الضاحية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 14:48

وزير التربية تابعت عملية إخلاء المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة في الضاحية الجنوبية

منذ 23 mins 28 March، 2025
ريما كرامي
لبنان

تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بصورة فورية مع المديريات العامة والوحدات الإدارية في الوزارة ورئيس الجامعة اللبنانية، عملية إخلاء المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة في الضاحية الجنوبية والحدث من المتعلمين والمعلمين، بعد التهديد الاسرائيلي بقصف هذه المناطق، وتم التأكد من إخلاء المؤسسات التربوية والجامعة اللبنانية.
وأكدت الوزيرة ان التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية سوف يبقى مستمرا من خلال لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية، التي تنعقد في السراي الحكومي لمواكبة التطورات .

المصدر: مواقع

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