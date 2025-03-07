“رابطة المتعاقدين بالتعليم الاساسي”: سنكون بجانب الوزيرة كرامي لما فيه مصلحة الأساتذة والمدرسة الرسمية

شكرت “رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي” في لبنان في بيان لها الخميس “وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على اهتمامها بمعالجة الملفات العالقة، مع كثير من الامل بمعالجة كل الملفات المتبقية”.

واضاف البيان “نحن الذين انتظرنا خمسة شهور منذ بداية العام الدراسي وسنوات ولم نحصل على تعديل مرسوم بدل النقل ولا على اقرار رفع أجر الساعة وأُقصينا يوم طالبنا بسلسلة رتب ورواتب وبقي قرار تثبيتنا عشرين سنة في الادراج، نعرف جيدا معنى المظلومية”، وتابع “لذا، نقدر جهود وزيرة التربية التي لا تحمل وزر وزراء وحكومات مروا علينا ودهسوا حقوقنا كما دهسوا حقوق الشعب اللبناني”، واكد “طالبنا وسنطالب بحقوق الأساتذة وسنسأل ونواجه في حال الظلم ولكن بضمير لا بقلة ضمير”.

ولفت البيان الى ان “رابطة الاساتذة المتعاقدين (اللجنة الفاعلة) ستكون الى جانب الوزيرة كرامي التي تمد يدها لاعطاء الحقوق، بما فيه مصلحة الأساتذة والمدرسة الرسمية”، واضاف “سنسعى بكل جهد لاقرار قانون عادل للأساتذة المتعاقدين بكافة مسمياتهم وأقله تحصيل أبسط مقومات العيش للأساتذة ولكننا لن نكون شهود زور ونرضى بالظلم والتجني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام