غارة إسرائيلية تستهدف مجرى نبع الطاسة في إقليم التفاح جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 11:44

غارة إسرائيلية تستهدف مجرى نبع الطاسة في إقليم التفاح جنوب لبنان

منذ 15 mins 28 March، 2025
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