المتحدث باسم جيش الإحتلال الاسرائيلي: تفعيل انذارات في منطقة مرغاليوت وكريات شمونة على الحدود مع لبنان والتفاصيل قيد الفحص – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 07:08

المتحدث باسم جيش الإحتلال الاسرائيلي: تفعيل انذارات في منطقة مرغاليوت وكريات شمونة على الحدود مع لبنان والتفاصيل قيد الفحص

منذ 9 mins 28 March، 2025
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