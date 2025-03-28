المسيرة: العدوان الأمريكي استهدف بـ 5 غارات منطقة العصايد بمديرية كتاف وبغارتين مديرية آل سالم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 02:24

المسيرة: العدوان الأمريكي استهدف بـ 5 غارات منطقة العصايد بمديرية كتاف وبغارتين مديرية آل سالم

منذ 1 ساعة 28 March، 2025
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