شهيد وجرحى إثر قصف من مسيرّة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2025 - 00:46

شهيد وجرحى إثر قصف من مسيرّة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 28 mins 28 March، 2025
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