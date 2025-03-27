العدوان الاسرائيلي على الضفة… اقتحامات واعتقالات ونزوح متواصل عن المخيمات

وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس عدوانه على الضفة الغربية المحتلة، من خلال شنّ حملة اقتحامات ومداهمات تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين، وسط استمرار النزوح من المخيمات في محافظتي طولكرم وجنين.

ودخل العدوان على مدينة طولكرم ومخيمها يومه الـــ60، واليوم 47 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد عسكري متواصل، وتعزيزات مكثفة، وعمليات تهجير قسري بحق السكان. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة من الآليات والجرافات إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، وانتشرت في عدة أحياء وفرضت إجراءات مشددة على حركة المواطنين والمركبات.

وانتشر جنود الاحتلال في حارة المطار في مخيم طولكرم وخلعوا أبواب عدد من المنازل، وسط عمليات تفتيش واسعة، تزامنا مع استمرار نزوح سكان حارتي الحدايدة والربايعة، بعد طردهم من منازلهم من قبل قوات الاحتلال بالتهديد والوعيد.

وواصل الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ66 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية. ودفع الاحتلال تعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مخيم جنين في حين تتواصل عمليات التجريف وتوسيع الشوارع وشق طرق جديدة في المخيم.

ويستمر الاحتلال إطلاق الرصاص الحي في محيط مخيم جنين وبشكل متوالي وسط تحركات فرق المشاة داخل المخيم وفي أحياءه، وتحليق مكثف للطائرات المسيرة في سماء المدينة والمخيم.

ووصل عدد النازحين من المخيم إلى 21 ألف نازح موزعون بين مدينة جنين وبعض قرى المحافظة.

وقالت بلدية جنين، إن الاحتلال أخطر بهدم قرابة 66 بناية، ما يعني 300 منزل داخل مخيم جنين، وفي عدة حارات منها الألوب والحواشين والسمران. ويمنع الاحتلال أهالي المخيم من الدخول إليه للوصول إلى منازلهم وإخراج حاجياتهم منها.

وبحسب بلدية جنين فإن الاحتلال جرف 100% من شوارع مخيم جنين وقرابة 80% من شوارع مدينة جنين، فيما تم تهجير سكان 3200 منزل من المخيم.

وأسفر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين والمستمر منذ 66 يوما عن 34 شهيدا وعشرات الإصابات، ومئات الاعتقالات والمداهمات للمنازل والقرى والبلدات في المحافظة.

المصدر: عرب 48