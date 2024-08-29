انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء مدينة جنين ومخيمها بالتزامن مع العدوان المتواصل على المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 01:38

انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء مدينة جنين ومخيمها بالتزامن مع العدوان المتواصل على المدينة

منذ 27 mins 29 August، 2024
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